24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية (5.00)

  2. حموشي يفتحص الجمعية التعاضدية للأمن (5.00)

  3. أردوغان: عنف غزة "إبادة" وإسرائيل "إرهابية" (5.00)

  4. نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)

  5. اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السيسي يعلن الإفراج عن أكثر من 330 سجينا‎

السيسي يعلن الإفراج عن أكثر من 330 سجينا‎

السيسي يعلن الإفراج عن أكثر من 330 سجينا‎
هسبريس - رويترز
الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:10

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إنه أصدر قرارا بالإفراج عن أكثر من 330 سجينا، وذكرت بوابة الإهرام الالكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.

وخلال مؤتمر شبابي يذيع التلفزيون المصري وقائعه على الهواء مباشرة طلب السيسي أن ينفذ وزير الداخلية قرار الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.

وقال "إحنا وقعنا على (قرار إفراج يخص) أكثر من 330 وأرجو من السيد وزير الداخلية ان الشباب دول (هؤلاء) يتسحروا اليوم في البيت".

ويبدأ شهر رمضان في مصر غدا الخميس.

وذكرت بوابة الأهرام أن عدد من شملهم قرار الإفراج 332 مسجونا "من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية".

وأضافت "شمل العفو أندور ناصف نصحى صليب وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر" غير مصرح به.

وكان السيسي قد أصدر من قبل عدة قرارات بالإفراج عن مئات من السجناء بينهم نشطاء سياسيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.