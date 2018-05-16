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كُتّاب وآراء
مسلمو أستراليا يتناولون أول إفطار في رمضان
تناول مسلمو أستراليا، اليوم الأربعاء، أول إفطار في شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك بحكم فارق الزمن.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية، أن مسلمي أستراليا صاموا 11 ساعة و46 دقيقة في أول يوم من رمضان، أي قبل سبعة ساعات من موعد الإفطار الأول في تركيا.
وقال "سليمان كور" وهو من مسلمي أستراليا للأناضول: "نحن سعداء لجلوسنا مع الأسرة والأقرباء على مائدة أول إفطار لشهر رمضان المبارك، الحمد الله لقد أكملنا اليوم الأول من الشهر الفضيل".
وأشار إلى أنهم يعلمون بأحوال المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وأنهم يدعون الله لكي تنتهي مأساتهم.
وأضاف: "لقد تناولنا أول إفطار في رمضان، ونحن نشعر بأحوال المسلمين، ونأمل أن يجلب شهر الصيام الأمن والاستقرار، والتضامن لكل العالم الإسلامي".
كما تناول المسلمون في جمهورية جزر فيجي، ونيوزلندا، والدول الجزرية الأخرى أول إفطار رمضان.
ووفقاً للأرقام الرسمية يبلغ عدد المسلمين في أستراليا 604 ألف و200 مسلم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اللهم أعد لهم اتحادهم وتضامنهم وقوتهم
اللهم أصلح أحوالهم