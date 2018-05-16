المسلمون بألمانيا وبلغاريا يؤدون أول صلاة تراويح

هسبريس - الأناضول

أدّى المسلمون في كل من ألمانيا، وبلغاريا، أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك الذي يبدأ هذا العام، الأربعاء 16 ماي في البلدين.

وبحسب مراسل الأناضول، امتلأت المساجد في ألمانيا عامة، وفي مدينة كولن بولاية شمال الراين-فيستفالن(غرب) خاصة، بالمصلين الذين حرصوا على أداء أول تراويح لهذا العام في جماعة.

وفي مسجد الاتحاد الإسلامي التركي التابع لرئاسة الشؤون الدينية بالمدينة الألمانية، ألقى الإمام، نور الدين مختار آجار، وعظًا قبيل بدء صلاة الترويح شدد خلاله على أهمية الشهر الفضيل ومغزاه.

وأعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، الثلاثاء، أن أول أيام الشهر الكريم سيكون الأربعاء.

وفي بلغاريا، حرص المسلمون على استقبال شهر رمضان بأداء صلاة التراويح في جماعة بالعديد من المساجد المنتشرة بأنحاء البلاد.

وفي العاصمة صوفيا أدى المسلمون صلاة التراويح بمسجد "بانيا باشي" وهو المسجد الوحيد بالمدينة.

وفي حديث للأناضول، قال جلال فائق، أمين عام دار إفتاء مسلمي بلغاريا، إن ما يزيد على 6 آلاف إمام أدوا بالمسلمين الثلاثاء، صلاة التراويح في أكثر من ألف و200 مسجد.

وأعرب فائق عن حزنه الشديد لقدوم رمضان هذا العام في ظل المجازر التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

وأوضح أن عدد سكان بلغاريا يبلغ 7 مليون نسمة تقريبًا، منهم 1.2 مليون مسلم.

ووفق الحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان في بلغاريا اليوم الأربعاء.