24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية (5.00)

  2. نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)

  3. مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" (5.00)

  4. اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)

  5. تريدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سفن روسية تعلن التأهب الدائم في البحر المتوسط

سفن روسية تعلن التأهب الدائم في البحر المتوسط

سفن روسية تعلن التأهب الدائم في البحر المتوسط
هسبريس - رويترز
الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:00

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن سفنا عسكرية روسية مزودة بصواريخ "كاليبر" الموجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر المتوسط للتصدي لما وصفه بالتهديد الإرهابي في سوريا.

ويظهر نشر الصواريخ كيف تعزز روسيا وجودها العسكري في الشرق الأوسط منذ تدخلها في سوريا في 2015 لتقلب موازين الحرب الأهلية لصالح حليفها الرئيس بشار الأسد.

وأطلقت روسيا من قبل صواريخ "كاليبر" من فرقاطات وغواصات متمركزة في البحر المتوسط على أهداف لمسلحين لدعم هجمات شنها الجيش السوري.

وقال بوتين اليوم الأربعاء إن السفن الحربية المسلحة بصواريخ "كاليبر" ستكون وحدها في حالة تأهب دائم، وليس الغواصات.

وأعلن بوتين عن نشر السفن المزودة بالصواريخ في كلمة أمام القيادة العسكرية العليا خلال اجتماع في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. وقال إن نشر السفن جاء نتيجة "التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما في سوريا".

وتملك روسيا بالفعل قاعدة بحرية دائمة في طرطوس على الساحل السوري، وقاعدة جوية في حميميم بسوريا.

وألمحت روسيا الشهر الماضي إلى أنها ستزود الأسد أيضا بصواريخ أرض جو متطورة من طراز إس-300 رغم اعتراضات إسرائيل التي تضغط بقوة على روسيا حتى لا تتخذ هذه الخطوة.

ويوم الجمعة بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو، بدا أن روسيا تراجعت عن موقفها، إذ قالت إنها لا تجري محادثات مع سوريا بشأن إمدادها بالصواريخ، ولا تعتقد أنها ضرورية.

ونفى الكرملين أن يكون تراجعه عن مسألة الصواريخ أو أن يكون‭‭ ‬‬أي قرار له مرتبطا بزيارة نتنياهو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:41
بالرغم مايمكن ان يقال عن النظام السوري من خلال حزب البعث القومي يتضح ان توجه الممانعة والتصدي لإسرائيل وحلفائها الذي تم الرهان عليه قد نجح بسوريا بالرغم من ملايين الدولارات التي خسرها حكام أعراب الخليج فانهالت واضحا ان مقولة محاربة الاٍرهاب ؟! الذي هو صناعة غربية صهيونية قد جعلها النظام السوري قاربا للنجاة حيث طلب مساعدة روسيا من اجل استخدام المقولة لصالحه ..،وهاهي تعطي ثمارها..، نعم كان هناك دمار عنيف الا انه يبقى في إطار التضحية وعدم الاذعان للمؤامرة الداخلية للأعراب والخارجية الغربية الصهيونية ..وبالتالي اصبح ترامب امام هذا النصر القومي لحلفاء الجيش السوري يطالب بسحب الجيش الامريكي من سوريا في ظرف وجيز ؟!مما يعني ان روسيا رسخت قدمها في موقع استراتيجي بالبحر الأبيض المتوسط الذي لم يتمكن ترامب وحكام الخليج مجتمعين ببلاينيهم ان يمنعوه كذلك عن توغل ايران وجماعاتها المناصرة لها..
...ولأنه كانت اخطاء وقع فيها حزب البعث العراقي فقد استفاد منها النظام السوري من خلال تحالفاته ..مما يشكل الان خريطة جديدة للشرق الأوسط تتحكم فيها سوريا وحلفاؤها ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - rachida الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:43
ارادوا تقسيم سوريا والشرق الاوسط فانقلب السحر على الساحر واقسم العالم الى قوتين بعدما كانت العصا الامريكية وحدها من تعبث بالنظام العالمي . روسيا لا تدعم بسار بل روسيا استطاعت ان تكون حلفاء اقوياء مثل سوريا وايران والصين وتركيا والعراق واكيد الدب الروسي لعبها بحرفية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - امير الشعراء الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:51
روسيا لا تريد مغادرة البحر المتوسط لانه متنفسها الوحيد بعيدا عن بحارها المتجمدة وهذا ما يفسر استماتة الروس التي تصل الى حد الجنون في الدفاع عن "الاسد".
عندما نرجع للوراء نجد ان روسيا كانت دويلة صغيرة لم يكن لها اي منفذ بحري.
تطورت هذه الدويلة على حساب دولة التتار ووصلت الى بحر الشمال .
وعندما تقوت شوكتها اكثر بدات تتطلع الى المياه الدافءة فدخلت في صراع مرير مع الدولة العثمانية انتهت بهزيمة الترك وحصول روسيا على منفذ مهم على البحر الاسود.

خلاصة القول
روسيا لن تتخلى عن "الاسد" ليس حبا في "الاسد" ولكن هياما في مياه البحر المتوسط الدافىءة.

يقول الشاعر:
تجمدت المياه والبحر دافىء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.