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كُتّاب وآراء
مؤسس "فيسبوك" يقف أمام البرلمان الأوروبي
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن مارك زوكربرغ مؤسس "فيسبوك" سيرد أمام البرلمان على الأسئلة المتعلقة بسوء استخدام بيانات 87 مليون مستخدم للموقع من جانب إحدى شركات الاستشارات السياسية.
وقال تاجاني في بيان "المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك قبل دعوتنا وسيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يكون الأسبوع المقبل".
ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرغ خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.
وتعرضت "فيسبوك" لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الدخول على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك.