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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم

ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم

ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:05

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجالية المسلمة بالولايات المتحدة والمسلمين عبر العالم بحلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس ترامب في رسالة بهذه المناسبة الدينية، "أتقدم بتحياتي وأطيب متمنياتي إلى جميع المسلمين الذين يؤدون شعيرة الصيام في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف في نص الرسالة التي نشرها البيت الابيض، أن شهر رمضان يظل "لحظة لتعميق التطور الروحي للإنسان وتجديد العرفان لنعم الله الكثيرة".

وتضم الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين مسلم، غالبيتهم تعيش في الولايات الواقعة شمال شرق ووسط غرب البلاد.

ويشكل العرب والباكستانيون علاوة على جنسيات أخرى من جنوب آسيا الجزء الأكبر من السكان المسلمين من أصول أجنبية في الولايات المتحدة، في حين يقدر عدد المسلمين الأمريكيين الذين ولدوا فوق الأراضي الأمريكية بـ35 في المئة.

كما أن أزيد من نصف الفئة الأخيرة هم أمريكيون من أصول إفريقية، ويمثلون 20 في المئة من مجموع السكان المسلمين بأمريكا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - simo danmark الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:12
الضحك على الدقون...أتمنى من كل مسلم غيور على القدس ان يكثر الدعاء في هدا الشهر الكريم ان يحفظ القدس وان ينتقم من كل مؤامر وكل من أراد شرا بالمسلمين
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88
2 - يونس السلفي الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:13
قد هنّأتنا بالفعل باعترافك بالقدس عاصمة لإسرائيل و بافتتاحك للسفارة الجديدة
و لكن هذا زمانك و زمان أمثالك لأنك تعلم أن حكام العرب جبناء لا يخافون إلا على كراسيهم
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78
3 - السكري الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:13
عواشرك مبروووكة اخالي ترامب هههه
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-42
4 - شوف تشوف الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:14
بالأمس القريب إغتصب من المسلمين قدسهم واليوم يبارك لهم صيامهم لعداوة تابثة والصواب يكون .
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39
5 - سفارة في القدس الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:14
وبناقص من التهنئة راك كنتي السبب في ما يجري الآن من قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد استفزاز ك المسلمين بفتح سفارة بلدك في القدس .
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37
6 - nounours الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:15
بعد نقل السفارة من تل الربيع إلى القدس تعتبر هذه التهنئة لترامب أكبر إهانة لنا نحن المسلمين ...
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39
7 - rachida الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:18
هههههههه. تهنئ المسلمين بحلول الشهر الكريم. وتفتح القنصرية في القدس
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14
8 - bensaid الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:19
الكيل بمكيالين.هو ضد المسلمين على الأرض. و معهم في الكلام الدي تحمله الرياح.
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16
9 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:20
بعد جورج بوش الابن تاتي انت من بعدهما بمعادتك للمسلمين .
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12
10 - الطانز الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:21
هاد ترامب البارح رد القدس عاصمة الصهاينة. اليوم تيهنأ المسلمين. هاد الرئيس هو لي ورانا قيمة نفوسنا. اننا منافقين وذرة الإيمان ما بقاتش فينا. نستاهلو ما تيديرو فينا. عطيينها غير الإنتقاذات لغيرنا. و ناسيين عيوبنا. متنخدمو وحتى إلا خدمنا بغينا كثر من المقابل. مجتمعات عربية تهتم غير بالموضة و تتنقل من الغرب غير الخوا الخاوي أما المعقول الله يجيب. خليه يطنز علينا. ربما الأجيال لي غاتجي ترد الإعتبار لما خلينهلهوم من ذل و هوان.
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6
11 - redouane الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:21
البارحة فقط تسبب ترامب بمجزرة للمسلمين واليوم يهنءهم، فليهنأ نفسه بما فعل وليشكر كل المسلمين اللدين تقبلو منه ما فعل ببرودة أعصاب وبدون رد فعل .لك الله يا قدس ورحم الله الشهداء
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11
12 - غيورة على بني وطني الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:22
هذا هو قمة الاستفزاز.. استيقظي يا أمتي
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13
13 - tornadoguy الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:30
قمة الاستهجان لمشاعر المسلمين عبر العالم انهم اليهود اذا حكموا العالم
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5
14 - ahmed الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:31
عواشر مبروكة الحاج ترامب كانتسناو بركتك الحاصول الراجل بكلمتو وانتا ديال الكلمة أسيد الحاج.
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-4
15 - oussama الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:34
إذا كان يحترم المسلمين كان ليقف مع الحق في وجه إسرائيل تخيلوا المجرة في هذا الوقت في فلسطين كيف سيمر عليهم رمضان بدون تلك اللحظة العائلية و راحة و صلاة هم الآن لا يشعرون بالأمان في موطنهم من جهتي لا احتاج الى تهنئة من شخص يعدب اخوتي
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5
16 - يوسسسسف الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:36
راه ف الحقيقة هنأ غير اصحاب البيترودولارات....
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6
17 - omar الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:37
نتقبل منك التهاني والمتمنيات بهذه المناسبة الكريمة
ونغتنم الفرصة لتذكيرك وتذكير انفسنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين

دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس إلى يوم القيامة
يجب أن تسود مبادئه بين الناس ويعم الأمن والسلام
نسأل الله العلي القدير ان يتقبل منا صيامه وقيامه ويمنح العالم فرصة أخرى للرقي والازدهار والعيش والتعايش في سلم وسلام آمين
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1
18 - youssef الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:42
Unlike former presidents , This man refused to host Iftar in the White House last year He can keep his congratulations to him self , his policies and speeches are creating islamophobia in the States
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0
19 - graver الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:43
Les 60 morts resteront graver dans la mémoire et la conscience de Trump pour le restant court de sa vie. Aucun Muslim ne lui pardonnera ni sur terre, ni au-delà.
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0
20 - مسلم الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:44
ومن جهتي ،لن أنساك في الدعاء عليك في صلاتي .رمضان شهر الإستجابة .اللهم إجعل دعاء المسلمين مستجابا في هذا الشهر الفضيل
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2
21 - عبدالله الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:54
سبحان الله العظيم ، بوش اعدم صدام ، وجاء اوباما وضحك وأغرى المسلمين بالسلام عليكم في مصر واعدم القدافي ، او هاد الرءيس ديال الفشوش قال ليكم رمضان كريم او الله اعلم اش من رءيس غادي يعدم.
نوضو قريو اولادكم واخترعو وصنعو سلاحكم راكم غادين تبقاو في الدل حتى اليوم القيامة. عواشركم مبروكة.
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