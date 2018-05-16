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كُتّاب وآراء
ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم
هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجالية المسلمة بالولايات المتحدة والمسلمين عبر العالم بحلول شهر رمضان المعظم.
وقال الرئيس ترامب في رسالة بهذه المناسبة الدينية، "أتقدم بتحياتي وأطيب متمنياتي إلى جميع المسلمين الذين يؤدون شعيرة الصيام في الولايات المتحدة وحول العالم".
وأضاف في نص الرسالة التي نشرها البيت الابيض، أن شهر رمضان يظل "لحظة لتعميق التطور الروحي للإنسان وتجديد العرفان لنعم الله الكثيرة".
وتضم الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين مسلم، غالبيتهم تعيش في الولايات الواقعة شمال شرق ووسط غرب البلاد.
ويشكل العرب والباكستانيون علاوة على جنسيات أخرى من جنوب آسيا الجزء الأكبر من السكان المسلمين من أصول أجنبية في الولايات المتحدة، في حين يقدر عدد المسلمين الأمريكيين الذين ولدوا فوق الأراضي الأمريكية بـ35 في المئة.
كما أن أزيد من نصف الفئة الأخيرة هم أمريكيون من أصول إفريقية، ويمثلون 20 في المئة من مجموع السكان المسلمين بأمريكا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
و لكن هذا زمانك و زمان أمثالك لأنك تعلم أن حكام العرب جبناء لا يخافون إلا على كراسيهم
ونغتنم الفرصة لتذكيرك وتذكير انفسنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين
دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس إلى يوم القيامة
يجب أن تسود مبادئه بين الناس ويعم الأمن والسلام
نسأل الله العلي القدير ان يتقبل منا صيامه وقيامه ويمنح العالم فرصة أخرى للرقي والازدهار والعيش والتعايش في سلم وسلام آمين
نوضو قريو اولادكم واخترعو وصنعو سلاحكم راكم غادين تبقاو في الدل حتى اليوم القيامة. عواشركم مبروكة.