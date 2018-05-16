ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم

هسبريس - و.م.ع

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجالية المسلمة بالولايات المتحدة والمسلمين عبر العالم بحلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس ترامب في رسالة بهذه المناسبة الدينية، "أتقدم بتحياتي وأطيب متمنياتي إلى جميع المسلمين الذين يؤدون شعيرة الصيام في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف في نص الرسالة التي نشرها البيت الابيض، أن شهر رمضان يظل "لحظة لتعميق التطور الروحي للإنسان وتجديد العرفان لنعم الله الكثيرة".

وتضم الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين مسلم، غالبيتهم تعيش في الولايات الواقعة شمال شرق ووسط غرب البلاد.

ويشكل العرب والباكستانيون علاوة على جنسيات أخرى من جنوب آسيا الجزء الأكبر من السكان المسلمين من أصول أجنبية في الولايات المتحدة، في حين يقدر عدد المسلمين الأمريكيين الذين ولدوا فوق الأراضي الأمريكية بـ35 في المئة.

كما أن أزيد من نصف الفئة الأخيرة هم أمريكيون من أصول إفريقية، ويمثلون 20 في المئة من مجموع السكان المسلمين بأمريكا.