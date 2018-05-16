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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الإماراتية تحجب "مريم" و"الحوت الأزرق"

السلطات الإماراتية تحجب "مريم" و"الحوت الأزرق"

السلطات الإماراتية تحجب "مريم" و"الحوت الأزرق"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:45

قرر النائب العام بالإمارات المستشار حمد الشامسي، حجب ألعاب إلكترونية على شبكة الإنترنت، ومنها لعبتا الحوت الأزرق ومريم، اللتان اتهمتا بالتسبب في انتحار أطفال في مختلف انحاء العالم.

وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء الأربعاء، أنه تقرر حجب مواقع بعض الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ألعاب رويلوك وصديقتي كايلا والحوت الأزرق وسحابة الحيوانات الأليفة ومريم.

ويأتي القرار "بعد تلقي النائب العام معلومات، استدعت التحري عن تلك الألعاب والمواقع التي تبثها، وطبيعتها".

وثبت من التحري أن "هذه الألعاب تستهدف المجتمع خصوصا شريحة صغار الشباب، ومن خلالها يتم اختراق بياناتهم الشخصية، وتفاصيل حياتهم وعائلاتهم، وتدفعهم الى سلوكيات وأفعال غريبة وشاذة، وتهدد حياتهم بدرجة عالية الخطورة بعد السيطرة عليهم فكريا، ما يعد ظاهرة تهدد المصلحة العامة".

وكلف النائب العام هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار الحجب بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، مشددا على منع إزالة الحجب عن أي من تلك المواقع إلا بناء على تقارير مسببة، كما كلف مكتب التحقيقات بمواصلة التحري حول المواقع والألعاب الالكترونية المشتبه فيها وإخطاره فورا بما تنتهي اليه التحريات .

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