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كُتّاب وآراء
المفوضية الأوروبية تقاضي 6 دول بسبب التلوث
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها تعتزم إحالة ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى إلى محكمة العدل الأوروبية لفشلها في التعامل مع قضية تلوث الهواء في مدنها.
وتتعلق المخاوف الأكبر بانبعاثات مركبات الديزل، التي تطلق مستويات خطيرة من أكسيد النيتروجين إلى الهواء. وكانت المفوضية بدأت في الضغط من أجل معالجة هذا التلوث عام 2015 .
ووفقا للمفوضية، فإن 400 ألف شخص يلقون حتفهم بصورة مبكرة كل عام في دول الاتحاد بسبب الملوثات التي يستنشقونها.
وتشعر ألمانيا بقلق خاص بسبب معاناة الكثير من مدنها من سوء جودة الهواء، كما أن العديد من شركات تصنيع السيارات، التي تشكل مكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الألماني، تعتمد بشكل كبير على تصنيع سيارات الديزل.
وقال كارمينو فيلا مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة إن الخطط التي تم تقديمها في وقت سابق من جانب كل من ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا ورومانيا وبريطانيا للتعامل مع تلوث الهواء "ليست كافية للامتثال للمعايير (الأوروبية) في أسرع وقت ممكن".