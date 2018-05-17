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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تعود إلى التحقيق مع نتنياهو بشبهة الفساد

الشرطة تعود إلى التحقيق مع نتنياهو بشبهة الفساد

الشرطة تعود إلى التحقيق مع نتنياهو بشبهة الفساد
هسبريس - متابعة
الخميس 17 ماي 2018 - 15:39

تُخضِع الشرطة الإسرائيلية قريبا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق مجددا، بشبهة الفساد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن الشرطة "ستحقق مرة أخرى تحت طائلة التحذير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن علاقته مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس في القضية المعروفة إعلاميا بملف "2000".

ولم تحدد هيئة البث الموعد المحتمل لإجراء التحقيق مع نتنياهو، والذي خضع على مدى العام ونصف العام الماضيين لسلسلة جلسات تحقيق من قبل الشرطة.

ومن جهتها، فقد قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس، إن جلسة التحقيق مع نتنياهو، تأتي في ضوء معلومات قدمها مساعده الإعلامي السابق نير حيفتس والذي وقع مؤخرا اتفاق شاهد حق عام مع النيابة العامة الإسرائيلية.

وأشارت القناة العاشرة إلى أن الشهادة التي قدمها حيفتس تطال أيضا زوجة نتنياهو ساره وابنهما يائير، ولكن دون الكشف عن التفاصيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت منتصف شهر فبراير الماضي بمحاكمة نتنياهو بشبه الفساد، بعد أن أشارت إلى أن لديها أدلة بأنه حصل على منافع من رجال أعمال في القضية المعروفة باسم الملف 1000.

كما أشارت إلى أدلة بعقده لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية في صحيفته مقابل تقييد فرص صحيفة "إسرائيل اليوم" بالتوسع وذلك في القضية المعروفة باسم الملف 2000.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بتورط مقربين من نتنياهو في صفقة شراء غواصات من ألمانيا في القضية المعروفة باسم الملف 3000.

وتشتبه الشرطة بأن نتنياهو قدم تسهيلات مالية كبيرة لمالك شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش بمقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته وابنهما يائير في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي في القضية المعروفة باسم الملف 4000.

وما زال يتعين على الشرطة الإسرائيلية أن تستكمل توصياتها في جميع الملفات ورفعها إلى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت.

ويقع على عاتق ماندلبليت أن يقرر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Hassan Nmili الخميس 17 ماي 2018 - 15:56
Tout cela comme on disait au théâtre
jetter la poudre dans les yeux.
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3
2 - رسالة الخميس 17 ماي 2018 - 15:57
ادعاءات صهيونية،ادعاءات قتلت الأطفال بأنهم دولة ديموقراطية. مسرحية لبيع صورة للخارج أنها دولة الحق والقانون.
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11
3 - 3a ana الخميس 17 ماي 2018 - 16:07
تعلموا من الناس! جاب ليهم سفارة ميريكان للقدس ؤ رغم ذلك ما معاتقينش معاه.
وي قول ليك علاش حنا ضعاف .
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-1
4 - wwe الخميس 17 ماي 2018 - 16:10
سيحاسبه الله كما حاسب شارون في الدنيا قبل الاخرة لان بنو صهيون لا يقدر عليهم الا الخالق
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