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كُتّاب وآراء
منع توثيق حالات الطلاق خلال شهر رمضان
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين، الخميس، تعميما على المحاكم الشرعية، يتم بموجبه منع توثيق حالات الطلاق خلال شهر رمضان.
وقال "الهباش" في بيان صحفي، إن "هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، حيث يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام".
وأضاف: " البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، ويكون الصائم في حالة من عدم الاستقرار، وتكون قراراته سريعة وغير متزنة".
وقال إنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق، خلال شهر رمضان، إذا "اقتضت الضرورة ذلك فقط"، بالاعتماد على تقارير دائرة الارشاد.