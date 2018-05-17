24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4105:2212:2916:0819:2720:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. الشعب يجني ثمار ما أودعه بصناديق الانتخابات (5.00)

  2. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (1) .. التاريخ مصدر إلهام للروح الوطنية (5.00)

  3. الحركة الصهيونية.. مشروع استعماري غربي بغطاء يهودي (5.00)

  4. سكان غزة يرفضون استقبال شحنة أدوية إسرائيلية (5.00)

  5. المغرب بوابة إفريقيا للاستثمار الدولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جيش مصر يعلن مقتل 19 مسلحًا وتدمير أنفاق

جيش مصر يعلن مقتل 19 مسلحًا وتدمير أنفاق

جيش مصر يعلن مقتل 19 مسلحًا وتدمير أنفاق
هسبريس - متابعة
الخميس 17 ماي 2018 - 11:55

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، مقتل 19 مسلحًا وإحباط محاولة اختراق للحدود الغربية المتاخمة مع ليبيا، خلال الأيام الماضية، ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد، وفي مقدمتها منطقة سيناء، شرقي مصر.

جاء ذلك في بيان عسكري متلفز (رقم 22)، الخميس، تضمن نتائج من عملية "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت 9 فبراير الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

وقال البيان إن "القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير سيارة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر، بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية (المتاخمة مع ليبيا)".

وأضاف أن عمليات قوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أسفرت على مدار الأيام الماضية (لم يحددها) عن "القضاء علي 19 من العناصر التكفيرية المسلحة، وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء".

وأشار إلى توقيف 43 فردًا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، و426 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) أثناء محاولتهم التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.