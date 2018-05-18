"تيانغين" تؤسس صندوقا للذكاء الصناعي

هسبريس - رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن مدينة تيانغين الساحلية الواقعة في شمال الصين أعلنت، الخميس، عن خطط لتأسيس صندوق قيمته مئة مليار يوان (16 مليار دولار) لدعم قطاع الذكاء الصناعي.

وتسعى الصين لأن تصبح رائدة على مستوى العالم في الذكاء الصناعي بحلول عام 2025 لتتفوق على الهيمنة الأمريكية على ذلك القطاع وسط توتر دولي متصاعد بشأن التطبيقات العسكرية لهذه التكنولوجيا.

وستنفق تيانجين الأموال على تطوير قطاعات مثل أجهزة الانسان الآلي الذكية والبرمجيات والمعدات. وستجنب 30 مليار يوان في صندوق فرعي للأجهزة الذكية ولتحديث الصناعات التقليدية بالتكنولوجيا المتطورة.

وتعهد سون وينكوي نائب رئيس بلدية تيانجين بتقديم دعم مالي قيمته 30 مليون يوان لكل معهد للبحث العلمي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، يقام في المدينة.

وأضافت الوكالة أن تيانجين ستؤسس كذلك صندوقا آخر حجمه عشرة مليارات يوان لتشجيع عمليات التصنيع الذكية لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لتأسيسه.