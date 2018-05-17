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الرئيسية | خارج الحدود | 62 مستوطنا يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

62 مستوطنا يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

62 مستوطنا يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان
هسبريس من الرباط
الخميس 17 ماي 2018 - 12:45

اقتحم 62 مستوطنا، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشدد من قوات الاحتلال الخاصة، بالموازاة مع تشديد سلطات الاحتلال لإجراءاتها في القدس. وتمت الاقتحامات بمجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط تواجد كبير للمصلين.

من جهة أخرى، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من إجراءاتها المشددة على مدينة القدس، والبلدة القديمة ومحيطها، مع بدء شهر رمضان الفضيل، وعشية الاحتفالات المتوقعة مع بدء ما يسمى "عيد شفيعوت"، العبري يوم بعد غد السبت.

وتشمل إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة، نشر المزيد من عناصر قواته ووحداته الخاصة وما تسمى بـ"حرس الحدود"، فضلا عن نشر المزيد من الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة بمحيط القدس القديمة، وأخرى راجلة داخل البلدة ومحيط الأقصى المبارك.

ورغم إجراءات الاحتلال، إلا أن عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين أدوا صلوات العشاء والتراويح وفجر اليوم برحاب المسجد الأقصى المبارك.

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