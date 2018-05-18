هيئة نوبل للأدب تستعين بخبراء لإعادة الثقة

هسبريس - متابعة

ذكرت الأكاديمية السويدية، الكيان الذي يختار الفائزين بجائزة نوبل في الأدب، الخميس، أنها استعانت بعدة خبراء خارجيين في إطار جهود استعادة الثقة.

وقالت الأكاديمية في الرابع من ماي إنها لن تمنح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 وسط خلاف عميق بين الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع فضيحة جنسية وخروقات مزعومة لقواعد تضارب المصالح التي أحاطت بالأكاديمية.