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الرئيسية | خارج الحدود | هيئة نوبل للأدب تستعين بخبراء لإعادة الثقة

هيئة نوبل للأدب تستعين بخبراء لإعادة الثقة

هيئة نوبل للأدب تستعين بخبراء لإعادة الثقة
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 ماي 2018 - 02:30

ذكرت الأكاديمية السويدية، الكيان الذي يختار الفائزين بجائزة نوبل في الأدب، الخميس، أنها استعانت بعدة خبراء خارجيين في إطار جهود استعادة الثقة.

وقالت الأكاديمية في الرابع من ماي إنها لن تمنح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 وسط خلاف عميق بين الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع فضيحة جنسية وخروقات مزعومة لقواعد تضارب المصالح التي أحاطت بالأكاديمية.

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