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الرئيسية | خارج الحدود | جيش الجزائر يضبط رؤوسا صاروخية في الجنوب

جيش الجزائر يضبط رؤوسا صاروخية في الجنوب

جيش الجزائر يضبط رؤوسا صاروخية في الجنوب
هسبريس - متابعة
الخميس 17 ماي 2018 - 18:55

ضبطت مفرزة تابعة للجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة، اثر دورية على الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار القريبة من دولة مالي.

وأضافت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الخميس أن المضبوطات شملت 7 رؤوس صواريخ مدفعية نوعBM-21 ، و7 حشوات دافعة، و49 صاعقا.

واشارت الوزارة إلى تدمير 12 مخبأ للإرهابيين، و7 قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى التحفظ على كمية من الذخيرة، ومعدات تفجير، ومواد غذائية، وألبسة وأغراض مختلفة، خلال عمليات منفصلة بولايات تيزي وزو، وبجاية، وجيجل شمالي البلاد. واعتقلت مفرزة اخرى للجيش، عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية، وضبطت مسدسا آليا بولاية مستغانم غربي الجزائر.

كان إرهابي سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية جيجل، أمس الاربعاء، استجابة لنداء عائلته المكونة من 10 أفراد والتي سلمت نفسها في 26 أبريل الماضي. وتعلق الامر بالإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1998، حيث ضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات مملوءة بالذخيرة، وكمية أخرى من الذخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عربي الخميس 17 ماي 2018 - 19:29
لاارهاب ولاهم يحزنون كل الا سلحة المضبوطة فهي لحزب الله اللبناني وهده خدعة من خدع الجنرالات الحاكمة بالجزاءر .للتغطية على قضية الحزب الارهابي وتمويه الراى العام الدولي ان الجزاءر مستهدفة.
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