الرئيس الفرنسي يندد بالأفعال البشعة لإسرائيل

هسبريس - متابعة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بما وصفه "الأفعال البشعة" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا ماكرون أيضا، في مؤتمر صحفي في ختام قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، إلى أن تتسم الاحتجاجات بالسلمية، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت يوم الاثنين الماضي.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال احتجاجات على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا أكثر الأيام دموية في قطاع غزة منذ سنوات.

وندد ماكرون أيضا بحركة حماس و "كل الحركات" التي تهدد أمن إسرائيل.