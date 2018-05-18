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الرئيسية | خارج الحدود | البرازيل تتهم 11 شخصا بتشكيل خلية لداعش

البرازيل تتهم 11 شخصا بتشكيل خلية لداعش

البرازيل تتهم 11 شخصا بتشكيل خلية لداعش
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 ماي 2018 - 07:49

قال مكتب الادعاء في ولاية جوياس البرازيلية، الخميس، إن ممثلي الادعاء البرازيليين وجهوا اتهامات لأحد عشر شخصا بالتخطيط لتشكيل خلية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في البرازيل ومحاولة تجنيد متشددين لإرسالهم إلى سوريا.

وتحتجز السلطات برازيليين اثنين في سجن مشدد الحراسة فيما أفرجت عن خمسة آخرين احتجزتهم في أكتوبر تشرين الأول لحين محاكمتهم.

وذكرت صحيفة أو استادو دي ساو باولو إن الشرطة الاتحادية رصدت من يشتبه في أنهم متشددون من الدولة الإسلامية من خلال رسائل تبادلوها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زودتها الشرطة الإسبانية بأرقام هواتف عثرت عليها مع برازيلي اعتقل في إسبانيا لانتمائه لتنظيم متشدد.

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