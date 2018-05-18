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كُتّاب وآراء
السيسي يعلن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان
ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسابه الرسمي على تويتر أنه أصدر توجيهات للأجهزة المعنية، الخميس، بفتح معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان.
ومعبر رفح مغلق معظم الوقت وستكون هذه أطول فترة متصلة يتقرر فتحه خلالها منذ سنوات.
وقال السيسي على تويتر "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمانا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".
وأغلقت مصر المعبر لفترات طويلة بعد هجمات على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء زادت وتيرتها عام 2013، وألقى مسؤولون مصريون باللائمة في بعض هذه الهجمات على نشطاء فلسطينيين من غزة.