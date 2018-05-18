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الرئيسية | خارج الحدود | السيسي يعلن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان‎

السيسي يعلن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان‎

السيسي يعلن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان‎
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 18 ماي 2018 - 02:10

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسابه الرسمي على تويتر أنه أصدر توجيهات للأجهزة المعنية، الخميس، بفتح معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان.

ومعبر رفح مغلق معظم الوقت وستكون هذه أطول فترة متصلة يتقرر فتحه خلالها منذ سنوات.

وقال السيسي على تويتر "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمانا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".

وأغلقت مصر المعبر لفترات طويلة بعد هجمات على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء زادت وتيرتها عام 2013، وألقى مسؤولون مصريون باللائمة في بعض هذه الهجمات على نشطاء فلسطينيين من غزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد بوعناية الجمعة 18 ماي 2018 - 03:22
ماذا أقول لإسرائيل إذا كان العرب هم من يحاصر غزة
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2 - marokkii الجمعة 18 ماي 2018 - 03:22
اتمنى ان تبقى مفتوحة للابد لان اخوتنا الغزاويين مقهورين وليست لهم حدود الا مع مصر ارفقو بهم في هدا الشهر الكريم عاشت القدس عاصمة فلسطين .رمضان مبارك
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