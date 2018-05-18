الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين

هسبريس - متابعة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اليوم إسرائيل إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين "محبوسون في عشوائيات من المولد وحتى الموت".

وقال المسئول الأممي لدى تدشين جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان تمت الدعوة إليها من أجل بحث القمع ضد الفلسطينيين في غزة إن "الاحتلال ينبغي أن ينتهي بشكل يمكن أن يجعل شعب فلسطين حر.