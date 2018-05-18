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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين
الجمعة 18 ماي 2018 - 13:58
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اليوم إسرائيل إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين "محبوسون في عشوائيات من المولد وحتى الموت".
وقال المسئول الأممي لدى تدشين جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان تمت الدعوة إليها من أجل بحث القمع ضد الفلسطينيين في غزة إن "الاحتلال ينبغي أن ينتهي بشكل يمكن أن يجعل شعب فلسطين حر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - yonko الجمعة 18 ماي 2018 - 14:04
"وقال المسئول الأممي لدى تدشين جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان تمت الدعوة إليها من أجل بحث القمع ضد الفلسطينيين في غزة إن "الاحتلال ينبغي أن ينتهي بشكل يمكن أن يجعل شعب فلسطين حر". نفس الكلام تبا لكم أيها المنافقون
2 - al3arandass الجمعة 18 ماي 2018 - 14:22
يجب الدعوة إلى حل مجلس الأمن والامم المتحدة، لأن الدول التي تملك حق الفيتو تفعل ما تريد وتقرر ما تريد
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