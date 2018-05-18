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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة شخصين في إطلاق نار داخل "نادي ترامب"

إصابة شخصين في إطلاق نار داخل "نادي ترامب"

إصابة شخصين في إطلاق نار داخل "نادي ترامب"
هسبريس - رويترز
الجمعة 18 ماي 2018 - 14:53

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها أصابت بالرصاص شخصا، اليوم الجمعة، بعدما فتح النار داخل بهو نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألقى بالعلم الأمريكي على طاولة وتفوه بعبارات تتعلق بالرئيس.

وأفاد خوان بيريز مدير إدارة شرطة ميامي، إن الرجل أنزل العلم الذي كان مرفوعا أمام النادي ثم اتجه إلى البهو ووضع العلم على طاولة. ثم بدأ بعدها في إطلاق الرصاص مما دفع الموظفين للفرار بينما ردت الشرطة على المهاجم.

وقال في مقابلة مع محطة دبليو.آي.أو.دي الإذاعية في ميامي "كان هذا الرجل مستعدا للاشتباك. كان ينتظر قدوم ضباطنا مستعدا للاشتباك"، مضيفا أن الشرطة أطلقت النار على ساقي المسلح واحتجزته. ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وقالت السلطات إن ضابطا من شرطة دورال أصيب بكسر في الرسغ لكن إصابته ليست لها صلة بإطلاق النار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Tom-Brady الجمعة 18 ماي 2018 - 15:01
im sure he is a Democrat , a liberal who hates trump for no reason and yesterday they showed the world that they support the ms13 gang .
please democrats , stay away from politics.
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-26
2 - al3arandass الجمعة 18 ماي 2018 - 15:06
وأطلقت النار على ساقيه، لماذا لا يتم إطلاق النار على الذين يدهسون المارة حتى نعلم من وراءهم ؟
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21
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