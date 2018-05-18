إصابة شخصين في إطلاق نار داخل "نادي ترامب"

هسبريس - رويترز

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها أصابت بالرصاص شخصا، اليوم الجمعة، بعدما فتح النار داخل بهو نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألقى بالعلم الأمريكي على طاولة وتفوه بعبارات تتعلق بالرئيس.

وأفاد خوان بيريز مدير إدارة شرطة ميامي، إن الرجل أنزل العلم الذي كان مرفوعا أمام النادي ثم اتجه إلى البهو ووضع العلم على طاولة. ثم بدأ بعدها في إطلاق الرصاص مما دفع الموظفين للفرار بينما ردت الشرطة على المهاجم.

وقال في مقابلة مع محطة دبليو.آي.أو.دي الإذاعية في ميامي "كان هذا الرجل مستعدا للاشتباك. كان ينتظر قدوم ضباطنا مستعدا للاشتباك"، مضيفا أن الشرطة أطلقت النار على ساقي المسلح واحتجزته. ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وقالت السلطات إن ضابطا من شرطة دورال أصيب بكسر في الرسغ لكن إصابته ليست لها صلة بإطلاق النار.