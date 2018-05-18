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كُتّاب وآراء
أسعار الذهب تهبط مع ارتفاع الدولار الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، تحت وطأة ارتفاع الدولار لكن بعض المتعاملين أشاروا إلى بوادر انتعاش.
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1286.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 27 دجنبر عند 1285.41 دولار.
ويتجه المعدن صوب أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل دجنبر، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 1286 دولارا للأوقية.
وقال جيانكلاوديو توريليتسي المدير لدى تي-كوموديتي الاستشارية في ميلانو "هناك عوامل عديدة تشير إلى تحول صعودي في المعادن النفيسة، ولذا نستغل هذا الضعف كفرصة للشراء."
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها في نحو سبع سنوات.
وفقدت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية ليبلغ السعر 16.39 دولار للأوقية.
وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.72 دولار في حين هبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 882.49 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل سعر في خمسة أشهر عند 879 دولارا يوم الخميس.
وتتجه المعادن الثلاثة جميعها صوب خسائر أسبوعية.