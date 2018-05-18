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الرئيسية | خارج الحدود | 8 قتلى في إطلاق نار داخل ثانوية أمريكية

8 قتلى في إطلاق نار داخل ثانوية أمريكية

8 قتلى في إطلاق نار داخل ثانوية أمريكية
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 ماي 2018 - 15:28

لقي ثمانية أشخاص، مصرعهم على الأقل، في إطلاق نار بمدرسة "سانتا في" الثانوية بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وفي وقت سابق قالت المدرسة في بيان على موقع "فيسبوك" إنّ "عددًا من المصابين (لم تذكر عددهم) سقطوا جراء إطلاق النار الذي وقع في المدرسة عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي".

من جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين بالمدرسة إنه "تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم".

كما لفتت إلى استمرا رعمل وكالات إنفاذ القانون في الولاية لـ"ضمان أمن مبنى (المدرسة) وتقديم كافة بروتوكولات إدارة الطوارئ".

وتقع مدرسة "سانتا في" في مدينة تحمل الاسم ذاته، ويعيش فيها 13 ألف شخص.

وبحسب أحدث إحصائيات لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" (أمريكية غير حكومية)، أفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، إلى مقتل 5 آلاف و400 شخص.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ بداية العام، 21 ألفًا و773 واقعة، سقط فيها 233 طفلًا دون سن الحادية عشر بين قتيل وجريح. -

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - غيورة على بني وطني الجمعة 18 ماي 2018 - 15:38
صحيح أنه من الناحية الإنسانية لا يجب أن أفرح لمقتلهم، و لكن هذا على الأقل لا يعادل المجازر التي صنعها ترامب في الأراضي الفلسطينية، ف 8 أشخاص لا يمثلون حتى 1% من الشهداء الفلسطينيين
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2 - سعد الجمعة 18 ماي 2018 - 15:50
كل هدا في صالح ملف ترشيح مغرب لاستضافة مونديال 2026 ...
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