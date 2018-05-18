24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراجات بالطاقة الشمسية (5.00)

  2. نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون (5.00)

  3. التاريخ المحاصر -2- .. مغرب البحث عن شخصية "البطل المنقذ" (5.00)

  4. الأسعار تلتهب .. والحكومة تتصدى للخروقات (5.00)

  5. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بعثة دولية تحقق في مقتل فلسطينيين بغزة

بعثة دولية تحقق في مقتل فلسطينيين بغزة

بعثة دولية تحقق في مقتل فلسطينيين بغزة
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 ماي 2018 - 19:35

اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، قرارا بإرسال بعثة دولية للتحقيق في حوادث مصرع الفلسطينيين أثناء التظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما غزة.

وستكون البعثة ذات طابع مستقل وتستهدف التحقيق في كافة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي يعتقد أنها وقعت أثناء التظاهرات الأخيرة، التي راح ضحيتها 62 فلسطينيا تقريبا.

وسيختار رئيس المجلس، سفير سلوفينيا فويسلاف سوك، أعضاء هذه البعثة، الذين سيعملون على تحديد المسئولين عن الجرائم المحتملة وإعطاء توصيات حول طريقة أكثر فاعلية لتحقيق العدالة.

ونص قرار المجلس على إلزام إسرائيل بالتعاون مع هذه المهمة وتسمح بدخول أفرادها إلى أراضيها وكذا الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي رفضته إسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان "من الواضح للجميع أن هدف المجلس ليس البحث عن الحقيقة، بل انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشيطنة الدولة اليهودية".

وانتقدت إسرائيل في البيان تجاهل المجلس "للانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في العالم. في المقابل، يختار مهاجمة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتخذ قرارات" ضدها، مصرة على أن "أغلب القتلى من الجانب الفلسطيني هم نشطاء من حماس، مثلما أكد قادتها أنفسهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.