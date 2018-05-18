بعثة دولية تحقق في مقتل فلسطينيين بغزة

هسبريس - متابعة

اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، قرارا بإرسال بعثة دولية للتحقيق في حوادث مصرع الفلسطينيين أثناء التظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما غزة.

وستكون البعثة ذات طابع مستقل وتستهدف التحقيق في كافة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي يعتقد أنها وقعت أثناء التظاهرات الأخيرة، التي راح ضحيتها 62 فلسطينيا تقريبا.

وسيختار رئيس المجلس، سفير سلوفينيا فويسلاف سوك، أعضاء هذه البعثة، الذين سيعملون على تحديد المسئولين عن الجرائم المحتملة وإعطاء توصيات حول طريقة أكثر فاعلية لتحقيق العدالة.

ونص قرار المجلس على إلزام إسرائيل بالتعاون مع هذه المهمة وتسمح بدخول أفرادها إلى أراضيها وكذا الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي رفضته إسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان "من الواضح للجميع أن هدف المجلس ليس البحث عن الحقيقة، بل انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشيطنة الدولة اليهودية".

وانتقدت إسرائيل في البيان تجاهل المجلس "للانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في العالم. في المقابل، يختار مهاجمة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتخذ قرارات" ضدها، مصرة على أن "أغلب القتلى من الجانب الفلسطيني هم نشطاء من حماس، مثلما أكد قادتها أنفسهم".