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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم طائرة "بوينغ" بعد إقلاعها من مطار هافانا

تحطم طائرة "بوينغ" بعد إقلاعها من مطار هافانا

تحطم طائرة "بوينغ" بعد إقلاعها من مطار هافانا
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 ماي 2018 - 18:10

قال موقع إخباري رسمي في كوبا، إن طائرة "بوينغ 737"، تحطمت اليوم الجمعة، بعد قليل من إقلاعها من المطار الرئيسي في العاصمة هافانا.

وذكر موقع "كوبا ديبيت" أنه لم يتضح بعد إذا كان هناك ضحايا.

وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة كانت في رحلة محلية ومتجهة إلى "هولغوين" وعلى متنها 104 ركاب.

وأظهرت صور بثها التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي عمودا ضخما من الدخان الأسود يتصاعد فوق المطار.

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