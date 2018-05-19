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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التخابر الأجنبي

السعودية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التخابر الأجنبي

السعودية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التخابر الأجنبي
هسبريس - الأناضول
الجمعة 18 ماي 2018 - 23:55

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، القبض على 7 أشخاص، اتهمتهم بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف "النيل من أمن واستقرار المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة (لم تذكر اسمه)، إن "الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية".

وبيّن المتحدث الأمني، أن تلك المجموعة قامت "بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال إن "الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص (لم تسمهم)".

وبين أنه "لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه

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