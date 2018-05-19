دبابات إسرائيلية تقصف "حزب الله" جنوب سوريا

هسبريس - متابعة

قالت مصادر محلية، إن دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان السورية المحتلة، قصفت صباح اليوم السبت، مواقع لـ"حزب" الله اللبناني جنوبي سوريا، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القصف استهدف منطقة "التلول الحمر" شمالي القنيطرة، والتي يتمركز فيها عدد كبير من عناصر "حزب الله".

وفي السياق ذاته سمع فجر اليوم دوي انفجارات في مطار "دير الزور" العسكري شرقي سوريا، يعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وبحسب مصادر في المنطقة، فإن المطار يضم أعداد كبيرة من الميلشيات التابعة لإيران.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل النظام السوري بخصوص الحادثتين، كما لم يتبين حجم الخسائر في كلا الموقعين.

ودأبت إسرائيل في الآونة الأخيرة، على استهداف عدد كبير من مواقع النظام والقوات الإيرانية والملشيات التابعة لها في سوريا.