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الرئيسية | خارج الحدود | دبابات إسرائيلية تقصف "حزب الله" جنوب سوريا

دبابات إسرائيلية تقصف "حزب الله" جنوب سوريا

دبابات إسرائيلية تقصف "حزب الله" جنوب سوريا
هسبريس - متابعة
السبت 19 ماي 2018 - 12:21

قالت مصادر محلية، إن دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان السورية المحتلة، قصفت صباح اليوم السبت، مواقع لـ"حزب" الله اللبناني جنوبي سوريا، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القصف استهدف منطقة "التلول الحمر" شمالي القنيطرة، والتي يتمركز فيها عدد كبير من عناصر "حزب الله".

وفي السياق ذاته سمع فجر اليوم دوي انفجارات في مطار "دير الزور" العسكري شرقي سوريا، يعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وبحسب مصادر في المنطقة، فإن المطار يضم أعداد كبيرة من الميلشيات التابعة لإيران.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل النظام السوري بخصوص الحادثتين، كما لم يتبين حجم الخسائر في كلا الموقعين.

ودأبت إسرائيل في الآونة الأخيرة، على استهداف عدد كبير من مواقع النظام والقوات الإيرانية والملشيات التابعة لها في سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ مغربي السبت 19 ماي 2018 - 13:00
حزب الله هو الاخر كان داءما يتهدد ويتوعد اسراءيل ، هاهي اسراءيل قد منحته الفرصة ،، سنرى ماهو فاعل ام مجرد عنثريات وخطابات فضفاضة كالعادة.. جعجعة بلا طحين..

بقي لنا الان ان نرى حسن الشيعي هل سينفد وعده، ام سيقع له ما وقع لاسياده الإيرانيين الذين كانوا هم الاخرين يتهددون اسراءيل ان هي اقدمت على مهاجمة ايران ستدمر اسراءيل ،، لكن لا شيء وقع من ذلك في الواقع وكلنا شاهدنا هجوم اسراءيل على مواقع ايران داخل سوريا وقتلت لها العشرات من الجنود الإيرانيين ودمرت لها مواقع عسكرية داخل سوريا.. لكن الرد الإيراني وانتقامها كان محتشما جدا ولن يكن في المستوى كما هو معروف للجميع ...
جعجعة بلا طحين..
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2 - عادل السبت 19 ماي 2018 - 13:11
إلى كان فعلً حزب الله يساند جبهة المرتزقة فلى تعاطف معه من الآن والقدس عاصمة فلسطين ✌
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