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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في ألمانيا

مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في ألمانيا

مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في ألمانيا
هسبريس - متابعة
السبت 19 ماي 2018 - 14:25

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عن مقتل شخصين في مدينة "زاربروكن" غربي البلاد جراء إطلاق نار.

وذكر المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت عدة وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الرجل المشتبه به أطلق النار حوله.

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