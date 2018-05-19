ميلانيا تعود إلى البيت الأبيض بعد جراحة في الكلى

هسبريس - رويترز

قال مكتب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إنها عادت إلى البيت الأبيض، اليوم السبت، بعد أن خضعت لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الكلى.

وكانت السيدة الأولى البالغة من العمر 48 عاما تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسمها في بيان إن السيدة الأولى عادت للبيت الأبيض صباح اليوم السبت.

وأضافت "إنها تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة... تلقى مكتبنا آلاف المكالمات والرسائل بالبريد الإلكتروني التي تتمنى الشفاء للسيدة ترامب ونحن نشكر كل من اقتطع من وقته للتواصل معنا".