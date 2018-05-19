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كُتّاب وآراء
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ميلانيا تعود إلى البيت الأبيض بعد جراحة في الكلى
السبت 19 ماي 2018 - 16:35
قال مكتب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إنها عادت إلى البيت الأبيض، اليوم السبت، بعد أن خضعت لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الكلى.
وكانت السيدة الأولى البالغة من العمر 48 عاما تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة.
وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسمها في بيان إن السيدة الأولى عادت للبيت الأبيض صباح اليوم السبت.
وأضافت "إنها تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة... تلقى مكتبنا آلاف المكالمات والرسائل بالبريد الإلكتروني التي تتمنى الشفاء للسيدة ترامب ونحن نشكر كل من اقتطع من وقته للتواصل معنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محمد السبت 19 ماي 2018 - 17:19
تعود مبلانا او لا تعود ليس بالمهم المهم بالنسبة لي هو حالة اقارب شهداء غزة في هذا الشهر و كيف هي حالة الجرحى الذين يتآلمون في صمت و العالم مشغول بتفاهات يكرسها الاعلام مع الاسف
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