مجلس السلم والأمن يتبنى مقترح محمد السادس

هسبريس من الرباط

تبنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، مؤخرا، مقترح الملك محمد السادس، بخصوص إحداث مرصد افريقي للهجرة.

وأوضح مجلس السلم والأمن، في بلاغ، أن المرصد، الذي سيرتكز عمله على ثلاثة محاور تهم الفهم، والاستباق، والفعل، سيضطلع بمهمة جمع الأخبار والمعلومات وتطوير تبادلها وكذا التنسيق بين البلدان الافريقية.

وكان الملك محمد السادس، قد اقترح، في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، إحداث مرصد افريقي للهجرة، وذلك في إطار الأجندة الإفريقية حول الهجرة.