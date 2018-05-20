الصين تعِد بالإقبال على سلع وخدمات أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر البيت الأبيض، بعد اجتماع بين مسؤولين تجاريين أمريكيين وصينيين، أن "بكين ستبدأ في شراء المزيد من السلع والخدمات الأمريكية، للمساعدة على تلبية طلب المستهلكين في البلاد الآسيوية".

وجاء في بيان للبيت الابيض: "تلبيةً لاحتياجات الشعب الصيني الاستهلاكية المتزايدة، والحاجة الى تنمية اقتصادية عالية الجودة، ستزيد الصين، بشكل كبير ،مشتريات سلع وخدمات الولايات المتحدة".

وقال المصدر نفسه إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين، الذين أجروا محادثات يومي الجمعة والسبت في واشنطن، توصلوا أيضا إلى "اتفاق بشأن اتخاذ اجراءات فعالة لخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين".

وكان العجز، الذي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه وصل إلى أكثر من 150 مليار دولار سنويا، مصدرا للخلاف منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي.

ترأس الوفد الأمريكي في المحادثات وزير الخزانة ستيفن منوشين، ووزير التجارة ويلبر روس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، بينما ترأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جين بينج.

جدير بالذكر أن البيان لم يذكر تفاصيل عن قدر الزيادة في حجم التجارة، أو فترة زمنية محددة للتنفيذ، بينما كان الرئيس الأمريكي قد فرض، الشهر الماضي، تعريفات جمركية على واردات أمريكا من منتجات الألومنيوم والصلب، مما تسبب في مسار تصادمي مع الصين وتعزيز المخاوف بشأن إمكانية اندلاع حرب تجارية، فيما أظهر الجانبان مؤشرات على استعدادهما للتسوية.