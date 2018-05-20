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الرئيسية | خارج الحدود | الانتخابات الليبية تجمع مصر وتونس والجزائر

الانتخابات الليبية تجمع مصر وتونس والجزائر

الانتخابات الليبية تجمع مصر وتونس والجزائر
هسبريس - متابعة
الأحد 20 ماي 2018 - 20:55

أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، عن اجتماع ثلاثي عربي يعقد يوم غد الإثنين بالجزائر، يتطرق لأهمية الانتخابات الليبية وتكثيف الجهود لإقامتها.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان الأحد، "غدا يعقد بالجزائر الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، والتي تضم كل من مصر وتونس والجزائر".

وأضافت "الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتم خلاله تكثيف الجهود الأممية من أجل كسر حالة الجمود التي تنتاب المسار السياسي للأزمة الليبية واستكمال خارطة الطريق من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذا الجهود المصرية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لآلية دول الجوار العربي لليبيا والتي تعقد بين الدول الثلاث بصفة مستمرة للتباحث بشأن تحقيق التوافق الوطني والدفع بالحل السياسي.

وفي 5 أبريل الماضي أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا إطلاق "المسار التشاوري" تنفيذًا لإعلان مبعوثها غسان سلامة الشروع في التحضير للمرحلة الثانية من خارطة الطريق التي أعلنت في 20 سبتمبر الماضي.

وتنص خارطة الطريق الأممية في مرحلتها الأولى على وجوب تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات الموقع عام 2015)، لتبدأ المرحلة الثانية وهي عقد "ملتقى وطني" يهدف إلى فتح الباب أمام الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق) بينما تنتهي الخارطة بتنظيم انتخابات في البلاد .

وتتصارع على الشرعية والسلطة في ليبيا قوتان أساسيتان، هما: حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس (غرب)، وقوات خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ايهاب الأحد 20 ماي 2018 - 21:15
اعتقد ان الدول الاربع : مصر وتونس والجزائر وليبيا في اتجاهها لتاسيس اتحاد اقليمي يجمعها يكون سوق اقتصادية ومالية وتجارية مشتركة قد يسمى باسم اتحاد شمال افريقيا فالبلدان الاربع لديها امتداد جغرافي وثقافي ولغوي مشترك وستكون سوق تضم 160 مليون ساكن ..
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