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الرئيسية | خارج الحدود | "أبو مازن" يرقد في المشفى لثالث مرة في أسبوع

"أبو مازن" يرقد في المشفى لثالث مرة في أسبوع

"أبو مازن" يرقد في المشفى لثالث مرة في أسبوع
هسبريس - رويترز
الأحد 20 ماي 2018 - 15:45

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، إن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" دخل مستشفى في الضفة الغربية بسبب مضاعفات جراحة صغيرة أجريت له الأسبوع الماضي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء (15 مايو أيار) ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية ولفترة وجيزة الليلة الماضية.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله إن عباس عاد إلى المستشفى في وقت لاحق اليوم الأحد بسبب ارتفاع درجة حرارته وبناء على نصيحة الأطباء.

وأصدرت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانين أولهما بعد منتصف ليل السبت وجاء فيه أن عباس أجرى "مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى قبل عدة أيام بالمستشفى الاستشاري في رام الله. وتبين بعد الانتهاء من الفحوصات أن النتائج ممتازة".

وبعد ظهر اليوم نقلت الوكالة عن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري سعيد سراحنة قوله إن نتائج الفحوص الطبية التي أجراها عباس اليوم "جيدة" وإن حالته الصحية "مطمئنة".

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه إن ارتفاع درجة حرارة عباس ربما تكون نتيجة عدم إتمام شفائه من التهاب الأذن.

وفي فبراير دخل عباس مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004. وخاض عباس محادثات السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية لكن المفاوضات توقفت عام 2014.

كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعيد انتخابه لهذا المنصب في الرابع من الشهر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كراسي حتى الممات الأحد 20 ماي 2018 - 15:58
كغيره من الحكام العرب يأبون إلا الترجل من القصر إلى القبر
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12
2 - قارئة الأحد 20 ماي 2018 - 16:15
الله يكون في عونه ربما سمموه كما سمموا ياسر عرفات رحمه الله.
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3 - كمال الأحد 20 ماي 2018 - 16:18
ابو مازن لا يمكن أن يكون استثناء من بين زمالءه العرب.
لا يتخلى عن المنصب الرئاسي الا في حالتين اثنتين.
انقلاب عسكري او ممتدا على سريره بعد ان يفاجؤه الموت.
السيد عباس انتهت صلاحيته منذ سنين لكن ليست له اي نيه من استدعاء شعبه ليختار رئيسا جديدا. متذرعا باسباب تافهه.
هولاء النماذج يعتقدون ان ليس لهم بديل ممكن. وفي بوتفليقة خير مثل في ذالك والسلام
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7
4 - عربي الأحد 20 ماي 2018 - 16:43
سيبقى في تمارضه على هذه الحالة ما بين القصر و المستشفى حتى تهدأ عواصف اﻹحتجاجات و تخمد مشكلة سفارة امريكا.و في اﻷخير سيلجأ الى اولياء نعمته ليتسلم شيك الخيانة.
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