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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تعتزم إبقاء سيطرة مدريد على كطالونيا

إسبانيا تعتزم إبقاء سيطرة مدريد على كطالونيا

إسبانيا تعتزم إبقاء سيطرة مدريد على كطالونيا
هسبريس - رويترز
الأحد 20 ماي 2018 - 22:40

قالت صحيفة الباييس الاسبانية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء ماريانو راخوي يعتزم الإبقاء على سيطرة الحكومة المركزية في مدريد على إقليم كطالونيا بعد أن رشح زعيم الإقليم ساسة مسجونين أو منفيين للانضمام لحكومته.

واختار حاكم كطالونيا الجديد كيم تورا حكومته، أمس السبت، لكن حكومة مدريد شجبت ترشيحه لساسة مسجونين ينتظرون المحاكمة أو منفيين اختياريا بسبب دورهم في سعي الإقليم للاستقلال للانضمام لحكومته باعتباره استفزازا لها.

وفازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالأغلبية في كطالونيا في انتخابات جرت في ديسمبر لكنها فشلت منذ ذلك الحين في تشكيل حكومة تضم مرشحين لديهم المؤهلات التي تتيح لهم تولي المناصب.

وكان راخوي قد قال إنه سيعيد الحكم المباشر لحكومة الإقليم فور تشكيل حكومة شرعية وكاملة.

لكن اختيار تورا كلا من يوردي تورول وخوسيب رول وكلاهما محبوس احتياطيا وانطوني كامين ولويس بوجي جوردي وهما في بروكسل حاليا ومطلوبان في أسبانيا تهدد باستمرار الأزمة السياسية في الإقليم.

وقالت الحكومة في بيان أمس السبت إنه سيتعين عليها تحليل قدرة حكومة كطالونيا الجديدة على الاستمرار نظرا إلى الوضع القانوني لبعض المرشحين. ويتعين أن تصدق مدريد على الحكومة الجديدة قبل توليها السلطة.

ويمنع الدستور الاسباني انفصال أي إقليم عن باقي البلاد والعديد من الساسة وقادة المجتمع المدني في كطالونيا الذين شاركوا في مساعي الاستقلال إما في السجن أو يواجهون إجراءات تقاضي أو خرجوا من الحبس بكفالة أو يقيمون في منفى اختياري.

وتشمل الاتهامات الموجهة إليهم العصيان وسوء استخدام المال العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هولا الأحد 20 ماي 2018 - 22:49
وكدالك المغرب يريد ان يبقي صلطة مطلقة على الصحراء المغربية بدون تنازلات كوميستا هولا
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