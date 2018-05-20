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الرئيسية | خارج الحدود | مادورو يسعى لولاية جديدة في انتخابات فنزويلا

مادورو يسعى لولاية جديدة في انتخابات فنزويلا

مادورو يسعى لولاية جديدة في انتخابات فنزويلا
هسبريس - متابعة
الأحد 20 ماي 2018 - 17:45

يسعى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو للفوز بفترة ولاية ثانية تستمر ست سنوات في الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأحد وقاطعتها المعارضة.

أدلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بصوته في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد مع سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية تستمر ست سنوات فيما وصف خصومه الانتخابات بأنها "تتويج" لدكتاتور ومن المرجح أن تؤدي إلى فرض عقوبات أجنبية جديدة على البلاد.

ومن المتوقع أن يفوز مادورو سائق الحافلات السابق البالغ من العمر 55 عاما بسهولة رغم أنه لا يحظى بشعبية إذ يقاطع حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات كما مُنع اثنان من أبرز منافسيه من الترشح ويسيطر موالون له على مؤسسات الدولة.

وقد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على قطاع النفط وربما يفرض الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية مزيدا من الرقابة.

ومنافس مادورو الرئيسي هو هنري فالكون الذي كان يشغل من قبل منصب حاكم ولاية والذي يتوقع أن يحقق مفاجأة بعد أن أوضحت نتائج بعض استطلاعات الرأي تقدمه نتيجة للغضب السائد بين المواطنين جراء انهيار اقتصاد البلاد.

ولكن معظم المحللين يعتقدون أن فرصة فالكون ضعيفة بسبب المقاطعة المتوقعة وانقسام المعارضة بشأن انشقاقه عن المقاطعة وما تقدمه الدولة للناخبين من منح عينية لكسب أصواتهم إضافة إلى وجود حلفاء لمادورو في اللجنة الانتخابية.

وتشهد فنزويلا معدلات متزايدة من سوء التغذية والجوع وارتفاع معدلات التضخم والهجرة الجماعية نتيجة لخمسة أعوام من الركود الاقتصادي وتراجع الانتاج النفطي والعقوبات الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - tangerois الأحد 20 ماي 2018 - 18:02
Chavez avait rompu les relations diplomatiques avec Israël pendant que nos danseuses du ventre" dirigeants arabes " se prostituent illégitimement avec les israéliens
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