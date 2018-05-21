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كُتّاب وآراء
إنتاج أول حليب إبل لفائدة الأطفال في الإمارات
في مسعى لاستغلال الفوائد الصحية لحليب الإبل، كشفت شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة النقاب مؤخراً عن أحدث منتجاتها وهو عبارة عن تركيبة لحليب الأطفال مصنوعة من حليب الإبل.
وتأسست شركة كاميليشيس عام 2006، وتوسعت لإنتاج أكثر من 40 صنفا من منتجات حليب الإبل، بما في ذلك مشروبات الطاقة ومسحوق الحليب والبوظة (الآيس كريم).
وتقول الشركة إن حليب الأطفال الجديد هو الأول من نوعه في العالم، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في يونيو المقبل.
وقال مازن عبد الفتاح ، مدير تطوير المنتجات في الشركة إنهم يقدمون منتجاً آمناً وصحياً وغنيا بالقيمة الغذائية التي تساعد الطفل على النمو وتزود الشباب بالطاقة التي يحتاجونها لعضلاتهم وأنشطتهم الرياضية.
وأضاف أن الشركة تعتمد على تقليل استخدام السكر في منتجاتها لتفادي آثاره الجانبية.
وتشير الدراسات إلى أن حليب الإبل يحتوي على قيمة غذائية مساوية تقريبا لحليب الأم البشري، ويحتوي على كمية الحديد أكبر بمقدار عشرة أمثال من حليب البقر وكمية من فيتامين (ج) أكبر بمقدار ثلاثة أمثال من حليب البقر.
وكان حليب الإبل عنصراً غذائيا أساسياً للبدو العرب في الصحراء على مر العصور. وزاد ازدهار صناعات الأغذية والمشروبات في الإمارات من قيمة الحليب التجارية.
وفي شهر دجنبر 2017، تم افتتاح أول مستشفى للإبل في العالم في دبي، وهو مبنى على أحدث طراز بتكلفة حوالي 11 مليون دولار.