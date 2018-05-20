زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي إيران

هسبريس - متابعة

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حسب مقياس ريختر للزلازل منطقة میانرود في جنوب غربي ايران الیوم الاحد.

وأفاد مركز رصد الزلازل في إیران، بأن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و52 دقیقة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، حسبما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.