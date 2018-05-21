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الرئيسية | خارج الحدود | إيران: الدعم الأوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا

إيران: الدعم الأوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا

إيران: الدعم الأوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا
هسبريس - رويترز
الاثنين 21 ماي 2018 - 03:30

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، الأحد، بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ظريف قال للمفوض ميجيل أرياس كانتي "مع انسحاب أمريكا زادت توقعات (إيران) من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي".

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله "اعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ (الاتفاق النووي).

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