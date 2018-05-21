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كُتّاب وآراء
أمريكا تعلق الرسوم الجمركية على الصين
قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشن، الأحد، إن بلاده قررت "تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية"، غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأمريكي.
وقال منوشن، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين "وافقتا على إطار بهدف التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن "الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية".
كانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا في بيان مشترك، السبت، التوصل إلى اتفاق للحد من العجز الأمريكي في المبادلات مع الصين.
وتضمن الاتفاق زيادة الصين لمشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية، فضلا عن زيادة كبيرة في الصادرات الأمريكية إلى الصين في قطاعي الزراعة والطاقة.
ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي؛ إذ بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.
جاء هذا الاتفاق في ختام محادثات استمرت بين البلدين الخميس والجمعة، وشارك فيها عدد من الوزراء الأمريكيين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.
وفي أبريل الماضي، نشرت واشنطن قائمة تضم 1300 منتج صيني تعتزم فرض جمارك إضافية عليها، تبلغ نسبتها 25 في المئة.
وفي المقابل، قررت بكين فرض 25 في المئة رسوما جمركية على 106 منتج أمريكي ردا على الإجراء الذي اتخذته الأخيرة.