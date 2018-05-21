سلطات الصين تجبر المساجد على رفع العلم الوطني

هسبريس ـ مُتابعة

أجبرت السلطات الصينية مسؤولي المساجد في جميع أنحاء البلاد على رفع العلم الوطني في مكان بارز داخل دور العبادة، وفرضت عليهم دراسة الدستور والقيم الاجتماعية والثقافة المحلية.

وبدأت المساجد في العمل بالإجراء الصادر مطلع الأسبوع الجاري، عن السلطات المعنية بالشؤون الإسلامية في الحزب الشيوعي الحاكم، حسب ما أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية.

وذكر خبراء أن الإجراء الجديد يستهدف "المساواة بين الأديان داخل المجتمع الاشتراكي". بينما شكك نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الإجراء، مؤكدين أنه ينتهك مبدأ الفصل بين الدين والسياسة.

تأتي هذه الخطوة، أيضا، وسط انتقادات من وسائل إعلام أجنبية لمعاملة السلطات الصينية لمعتنقي الإسلام، خاصة في منطقة شينغيانغ، حيث وقعت خلال الأعوام الأخيرة مواجهات مسلحة واعتداءات.

جدير بالذكر أن عدد المسلمين في الصين يقدر حاليا بنحو 23 مليون نسمة، أي ما يعادل 1.7% من إجمالي السكان تقريبا.