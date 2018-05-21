نتائج الانتخابات تبقي مادورو رئيسا لدولة فنزويلا

هسبريس ـ إفي

أعيد انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لولاية ثانية على رأس السلطة في بلاده، تمتد بين عامي 2019 و2025، بفوزه في اقتراع اتسم بنسبة مرتفعة من العزوف عن التصويت، ومطالبات من جانب المعارضة بإعادة العملية بسبب مخالفات تم رصدها.

وحصل مادورو على 5 ملايين و823 ألفا و728 صوتا، بمشاركة 8.6 ملايين مواطن في الانتخابات من أصل ما يزيد عن 20 مليون شخص مدرجين بالجداول الانتخابية، ما ترجم في واحدة من أدنى نسب المشاركة في تاريخ فنزويلا.

وجاء في المركز الثاني منافسه الرئيسي هنري فالكون، بمليون و820 ألفا و552 صوتا، يليه في المركز الثالث بـ925 ألفا و42 صوتا القس السابق خابيير بيرتوتشي، ثم رينالدو كيخادا بـ34 ألفا و614 صوتا.

وكان تحالفا "طاولة الوحدة الديمقراطية" و"الجبهة الواسعة" قد دعا إلى عدم المشاركة في الانتخابات بسبب عمليات غش وانتهاكات، ولاقت هذه الدعوة صدى من جانب المواطنين. وقالت مصادر من "الجبهة الواسعة" إن نسبة المشاركة، أمس الأحد، لم تبلغ 30%.

ودعا مادورو، عقب إعادة انتخابه، المرشحين الثلاثة الخاسرين وزعماء المعارضة الداعين لمقاطعة الانتخابات إلى المشاركة في حوار لتسوية الخلافات، ومواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقال في هذا الصدد: "إلى هنري فالكون، إلى خابيير بيرتوتشي، إلى جميع قادة المعارضة .. لنجتمع ونتقابل ونتحدث عن فنزويلا، إنني أدعوكم هنا وأتحمل مسؤولية هذه الدعوة"، وذلك في تصريح أدلى به من ضواحي قصر "ميرافلوريس" الرئاسي أمام المئات من أنصاره.

وندد الرئيس الفنزويلي بموقف أبرز خصومه، هنري فالكون، الذي قرر عدم الاعتراف بنتيجة عملية التصويت وطالب بإجراء انتخابات جديدة. وقال بهذا الشأن: "لم أر في حياتي مرشحا يقرر عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات قبل الإعلان عن النتائج، لا يبدو أن هناك شرفا. لا ينبغي البحث كثيرا عن الشرف والأخلاق في صفوف المعارضة".

وقبل انتهاء عملية التصويت ندد فالكون، وكذلك بيرتوتشي، برصد أكثر من ألف انتهاك لقانون الانتخابات على مدار أمس الأحد من جانب الحزب الحاكم، الذي اتهماه بـ"شراء أصوات"، كما اشارا إلى أن الحزب الحام "رافق المئات من الناخبين أثناء عملية التصويت، وهو ما يخالف القانون".

وفي مؤتمر صحفي قبل إعلان نتيجة الانتخابات، قال فالكون: "لدينا تساؤلات خطيرة بخصوص العملية (...) ومن المؤكد أن هذه الانتخابات تفتقد إلى الشرعية"، مضيفا: "لا نعترف بصحة هذه العملية الانتخابية".

ووفقا لزعيم حزب "الطليعة التقدمية" فإن الاتفاق الذي وقعه كافة المرشحين، والذي جاء نتيجة لحوار مع الحكومة الفنزويلية في جمهورية الدومينيكان في وقت سابق من هذا العام، تم انتهاكه وأصبح بالنسبة له "كأنه لم يكن"، مطالبا بانتخابات جديدة شهر أكتوبر المقبل.

من ناحيته؛ طالب بيرتوتشي مادورو بإعادة الانتخابات قائلا: "أوجه لك دعوة: أشجع ما يمكنك فعله من أجل فنزويلا هو إعادة الانتخابات، لتترك هذه الأمة تنهض"، ودعا في نفس الوقت ساكني البلد اللاتيني إلى عدم فقدان الأمل.

وشدد المتحدث نفسه على أن مادورو حظي بـ"مزية كبيرة" لتقديمه إعانات اجتماعية من "موارد الدولة" للناخبين، وحاول "شراء أصوات" و"تقديم كوبونات وأموال لمن يصوتون".

وكانت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا، تيبيساي لوسينا، قد أعلنت النتائج في خطاب قصير دعت من خلاله الجميع، على الصعيدين المحلي والدولي، إلى "احترام النتائج الانتخابية، واحترام الشعب الفنزويلي الذي اتخذ القرار".