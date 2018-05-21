السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية في اتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، قوله في بيان: "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستياأطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، من محافظة صعدة اليمنية في اتجاه مدينة جازان".

وأضاف المتحدث أن "عملية الاعتراض نتج عنها تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون وقوع إصابات"، مؤكدا أن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان".

وأكد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين 2216 و2231، وذلك بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية".