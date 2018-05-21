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الرئيسية | خارج الحدود | باراغواي تنقل سفارتها الإسرائيلية إلى مدينة القدس

باراغواي تنقل سفارتها الإسرائيلية إلى مدينة القدس

باراغواي تنقل سفارتها الإسرائيلية إلى مدينة القدس
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 ماي 2018 - 10:26

افتتح رئيس باراغواي، أوراثيو كارتيس، سفارة بلاده لدى إسرائيل في مدينة القدس، اليوم الاثنين، لتصبح ثالث دولة تقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

وقال كارتيس إن قراره يأتي لـ"دعم أمة نبيلة وشجاعة تتشاطر معها باراغواي قيما ومبادئ؛ مثل الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والتسامح"، وفق تعبيره.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت قرار باراغواي نقل سفارتها إلى القدس، واعتبرته "غير شرعي وغير قانوني، وعدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولي، وارتهانا للإملاءات والإغراءات الأمريكية الإسرائيلية".

وأكدت الخارجية أنها "تتابع هذا الملف بهدف تعزيز وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأمريكي بشأن القدس، والمنددة بنقل السفارة الأمريكية إليها، كما تواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي نقلت سفاراتها عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

كما شددت الوزارة على "سعيها لضمان خلق رأي عام محلي في تلك الدول رافضا لقرار الزمرة السياسية الحاكمة". بينما سبق أن للدول العربية والإسلامية، والغالبية العظمى من دول العالم، أن أدانت نقل السفارات إلى القدس، التي تعتبر مدينة محتلة بالنسبة للمجتمع الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - فريد سعد الاثنين 21 ماي 2018 - 10:38
مهما كان الحال فالقدس ستبقا فلسطينية انشاء الله
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5
2 - فؤاد من برشلونة الاثنين 21 ماي 2018 - 10:42
اش غتستنى من أمريكا اللاتينية. خاصة بعض رؤساء هذه الدول ممكن ابيع البلد اديالو من أجل الأغراض الشخصية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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4
3 - عابر الاثنين 21 ماي 2018 - 10:47
 تتشاطر معها باراغواي قيما ومبادئ؛ مثل الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والتسامح"،
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3
4 - من روما الاثنين 21 ماي 2018 - 10:51
كل ماخطط له ماغول العصر في الطريق والعرب نائمون ينتضرون مجيء الدجال يا اسفي عليكم هدا ما جنيتموه من مقاعدكم
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6
5 - المغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 11:00
شعب غواتيمالا و شعب البراغواي لا يعلم حتى اين توجد اسرائيل هاته حكومات دول تبيع دممها لمن يدفع اكثر من أجل ارضاء امهم امريكا و المعتوه ترامب.
فلسطين باقية على ارضها حتى لو حولوا سفارتهم الى السماء!!!!
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8
6 - سعيد السوسي الاثنين 21 ماي 2018 - 11:01
جميع الدول سوف تنقل سفراتها الى القدس و نحن سنندد لان لاحول و لا قوة لنا الا التنديد ، و البكاء
قوة الدول العربية في اتحادها و قوة الغرب في تفرقتنا .
و نحن نتبهى بقربنا للغرب و هو يتبهى بوضعنا تحت الحذاء
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4
7 - achraf الاثنين 21 ماي 2018 - 11:03
بارغواي دولة دات سيادة اتخذت قرارها هدا من منظور مصلحتها الاستراتيجية..ارجو الا يقدم المغرب على اية خطوة ضد هدا البلد الامريكي اللاتيني الذي بالكاد ربحته دبلوماسيتنا في حربها ضد النظام الجزاءري وصنيعته .واعلموا ان اي اجراء يتخذ ضد هدا البلد سيكون هدية مجانية للعسكر الجزاءري ..
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