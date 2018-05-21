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الرئيسية | خارج الحدود | نزع السلاح النووي يجمع ترامب ومون في واشنطن

نزع السلاح النووي يجمع ترامب ومون في واشنطن

نزع السلاح النووي يجمع ترامب ومون في واشنطن
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 ماي 2018 - 09:58

يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاء قمة مع نظيره دونالد ترامب.

وتعتبر زيارة الرئيس مون للولايات المتحدة الثالثة منذ تنصيبه، بينما القمة مع نظيره الأمريكي ترامب هي الخامسة من نوعها.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "يونهاب"، سيبدأ الرئيس مون جدول أعمال زيارته للولايات المتحدة بلقاء مع كبار المسؤولين عن السياسة الدبلوماسية والأمنية في الإدارة الأمريكية صباح الثلاثاء.

ومن المقرر عقد المحادثات الفردية مع نظيره الامريكي بعدها، ثم عقد المحادثات الموسعة التي ستتركز على وضع خريطة طريق لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكان الرئيسان قد اتفقا على مواصلة الجهود الرامية لإقامة القمة التاريخية بين واشنطن وبيونغ يانغ، عقب تهديدات النظام الكوري الشمالي بإلغاء الاتفاق.

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