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كُتّاب وآراء
ارتفاع أرباح "رايان إير" إلى 1,45 مليار أورو
أعلنت شركة "رايان اير"، أكبر شركة للطيران منخفض التكاليف في أوروبا، تحسن أرباحها خلال العام المالي 2017 على الرغم من انخفاض أسعار التذاكر، وإساءة إدارة جداول الطيارين خلال شهر شتنبر الماضي.
وجاء في بيان أصدرته الشركة الايرلندية أنها سجلت ارتفاعا في أرباحها خلال الفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2018، بنسبة 10%، لتبلغ أرباحها بعد حساب الضرائب 1.45 مليار أورو.
المدير التنفيذي للشركة، مايكل او لياري، قال: "نحن سعداء بالإعلان عن زيادة بنسبة 10% في الأرباح، مع هامش لم يتغير نسبته 20%"، ولكنه اعترف بالصعوبات التي واجهتها الشركة في شتنبمر 2017 بسبب " الإخفاق في إدارة القوائم".
وكانت ريان اير قد ألغت نحو 20 ألف رحلة جوية في فصل الخريف، عقب الإخفاق في التعامل مع تراكم الإجازات لطواقم العمل، مما دفع عاملين في أنحاء أوروبا للقيام بسلسلة من الإضرابات. وعلى الرغم من الأزمة، استقبلت الشركة أكثر من 130 مليون راكب عام 2017، حيث تم شغل 95% من المقاعد المتاحة لديها.