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تحسن إفريقي في الاستعداد لمخاطر فيروس إيبولا
الاثنين 21 ماي 2018 - 11:22
قال المدير العام للمنظمة العالمية للصحة ، تيدروس أدهانوم، إن وصول فيروس الإيبولا إلى مدينة كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر مقلق.
وأضاف المسؤول نفسه: "المشهد يبعث على التفاؤل أكثر مما كان عليه عند الإبلاغ عن تفش كبير للفيروس في غرب أفريقيا سنة 2014".
كما زاد أدهانوم مخاطبا وزراء الصحة في مستهل الاجتماع السنوي للمنظمة: "من المقلق وجود حالات إصابة بالإيبولا الآن في مركز حضري، لكننا في وضع أفضل بكثير للتعامل مع هذا التفشي مقارنة بوضعنا في 2014".