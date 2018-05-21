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الرئيسية | خارج الحدود | تحسن إفريقي في الاستعداد لمخاطر فيروس إيبولا

تحسن إفريقي في الاستعداد لمخاطر فيروس إيبولا

تحسن إفريقي في الاستعداد لمخاطر فيروس إيبولا
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 21 ماي 2018 - 11:22

قال المدير العام للمنظمة العالمية للصحة ، تيدروس أدهانوم، إن وصول فيروس الإيبولا إلى مدينة كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر مقلق.

وأضاف المسؤول نفسه: "المشهد يبعث على التفاؤل أكثر مما كان عليه عند الإبلاغ عن تفش كبير للفيروس في غرب أفريقيا سنة 2014".

كما زاد أدهانوم مخاطبا وزراء الصحة في مستهل الاجتماع السنوي للمنظمة: "من المقلق وجود حالات إصابة بالإيبولا الآن في مركز حضري، لكننا في وضع أفضل بكثير للتعامل مع هذا التفشي مقارنة بوضعنا في 2014".

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