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كُتّاب وآراء
راخوي: كتالونيا تحتاج إلى حكومة تمتثل للقانون
قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إنه لا يزال يأمل أن يشكل إقليم كتالونيا، قريبا، حكومة فعالة قادرة على الدخول في حوار جاد وتمتثل للقانون، حتى يعود الإقليم إلى وضعه الطبيعي اقتصاديا واجتماعيا، وعلى صعيد المؤسسات.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة الإسبانية أقرت بسلطات زعيم كتالونيا المنتخب حديثا، كيم تورا، لكنها لم تصادق على أعضاء حكومته المختارين، ما يعني أن مدريد ستواصل فرض الحكم المباشر على الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
وكان تورا، المؤيد للانفصال، قال إنه يرغب في إعادة تشكيل الحكومة التي أعلنت الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر، ورشح أربعة أشخاص للانضمام لحكومته؛ هم إما مسجونون أو فروا خارج البلاد.