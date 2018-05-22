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الرئيسية | خارج الحدود | برلمان أوروبا يبث جلسة استماع لمؤسس فيسبوك

برلمان أوروبا يبث جلسة استماع لمؤسس فيسبوك

برلمان أوروبا يبث جلسة استماع لمؤسس فيسبوك
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 01:51

قال مسؤولون في البرلمان الأوروبي وشركة فيسبوك إن اجتماع البرلمان الأوروبي مع الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، سيبث على الهواء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ثار الجدل بشأن عقد جلسة مغلقة.

وتعرض رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، لانتقادات من نواب ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي بشأت ترتيبات الجلسة التي ستناقش مخاوف عامة متعلقة بخصوصية البيانات.

وقال تاجاني، في تغريدة على "تويتر"، إن موافقة زوكربرغ على البث الحي عبر الإنترنت "أنباء عظيمة". بينما قالت متحدثة باسم فيسبوك: "نتطلع للاجتماع، وموافقون بشأن بثه على الهواء".

وسيزور زوكربرغ، مؤسس فيسبوك، أوروبا للدفاع عن شركته بعد فضيحة بيعها معلومات شخصية لملايين المستخدمين لشركة استشارات سياسية بريطانية؛ عملت مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين عملاء آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي زوكربرغ برئيس البرلمان الأوروبي وقادة أحزاب في بروكسل، كما سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء اللاحق.

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