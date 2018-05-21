الجيش السوري يبعد "داعش" عن جنوب دمشق

هسبريس ـ مُتابعة

قال التلفزيون السوري الحكومي إن الجيش طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من جيب في جنوب دمشق، اليوم الاثنين، ليطهر فعليا المنطقة المحيطة بالعاصمة من المقاتلين المتشددين.

ويخوض الجيش السوري وحلفاؤه معارك، منذ أسابيع، لانتزاع جيب الحجر الأسود ومخيم اليرموك المجاور للاجئين الفلسطينيين منذ طرد المعارضين من الغوطة الشرقية في أبريل.

ولا يسيطر التنظيم المتشدد، حاليا، سوى على منطقتين صحراويتين محاصرتين في شرق سوريا، فيما تسيطر جماعة متشددة أخرى بايعت "داعش" على جيب صغير في الجنوب الغربي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، في وقت سابق اليوم، أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لاعتبارات إنسانية دخل حيز التنفيذ، منذ مساء أمس الأحد، للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود.

وأطلق جنود الجيش النار في الهواء احتفالا، ولوحوا بعلم سوريا وسط الدمار الواسع الذي شهدته المدينة. بينما ظهرت آثار القذائف والرصاص على جدران المباني، والتوى معدن أطباق البث فوق الأسطح، وظهرت فتحة كبيرة قرب قاعدة قبة أحد المساجد.