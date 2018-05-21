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الرئيسية | خارج الحدود | المؤبد من نصيب 104 أتراك بسبب محاولة الانقلاب

المؤبد من نصيب 104 أتراك بسبب محاولة الانقلاب

المؤبد من نصيب 104 أتراك بسبب محاولة الانقلاب
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 ماي 2018 - 15:50

قالت صحيفة "حريت" التركية إن محكمة أصدرت أحكاما، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على 104 أشخاص لإدانتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري، صيف 2016، وهي من أشد الأحكام الصادرة في هذا الملف.

وأضافت الصحيفة إن المحكمة الواقعة في مدينة إزمير الساحليةأصدرت أحكاما "مشددة وبالمؤبد" على 104 من بين 280 متهما، وهي أشد عقوبة ممكنة بموجب القانون التركي، إذ أنها ترفع الحد الأدنى لمدة السجن المطلوبة لإطلاق السراح المشروط.

وقالت الصحيفة إن المحكمة قضت بسجن 21 شخصا آخرين 20 عاما بسبب إهانة الرئيس، بينما حكمت على 31 بالسجن عشرة أعوام وستة أشهر بسبب "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وقتل أكثر من 240 شخصا، أكثرهم مدنيون عزل، مساء يوم 15 يوليوز 2016 عندما استولت مجموعة من الجنود على دبابات وطائرات حربية في محاولة لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.

وتتهم الحكومة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب. وينفي غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، المشاركة في محاولة الانقلاب وأدانها.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مارس من هذا العام، إن السلطات اعتقلت 160 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين في إطار حملة واسعة النطاق

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