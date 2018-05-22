الصين تدرس إلغاء القيود على أعداد المواليد

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين أن الصين تدرس إلغاء القيود على عدد الأطفال للأسرة الواحدة.

وتزيد أعداد المسنين في الصين بسرعة كبيرة مع تراجع عدد المواليد بنسبة 3.5 بالمئة إلى 17.23 مليون العام الماضي رغم قرار الدولة في أواخر 2015 تخفيف سياسة "الطفل الواحد" المثيرة للجدل والسماح للزوجين بإنجاب طفل ثان.

وأفاد تقرير بلومبرج بأن مجلس الدولة كان قد أمر بإجراء دراسة بشأن إنهاء القيود على عدد المواليد على مستوى البلاد.

وأضاف التقرير أن القرار يمكن ان يتخذ في الربع الأخير من هذا العام أو في عام 2019.

وتطبق الصين سياسة الطفل الواحد منذ السبعينات للحد من النمو السكاني لكن السلطات يساورها القلق من أن يؤدي تقلص قوة العمل إلى تقليل قدرتها على دعم شعب تزيد فيه أعداد المسنين.

وأدت سياسة الطفل الواحد كذلك إلى خلل حاد في التوازن بين الذكور والإناث فزاد عدد الذكور عن الإناث بفارق 32.66 مليون بحلول نهاية 2017.